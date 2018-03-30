YİNE KAVGA , YİNE SİLAH , YİNE YARALI

Olay, kentin merkezinde Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda açılan ateş sonucu V.Ö. (30) yaralandı.

Yaralı şahıs kendi imkanları ile gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler G.B. ile H.T. polis ekiplerince Salköprü Mahallesi Buğday Pazarı mevkiinde bir otoparkta olayla kullandıkları silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

V.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerinde yapılan incelemede biri boş diğeri dolu olmak üzere iki adet tüfek kartuşu bulundu.

Olayla ilgi soruşturma sürüyor. busabahmalatya.com