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YER ALTINA SIĞINAK KAZMIŞ

Yazıhan’da 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bir şahsın dere yatağı kenarında yer altına kazdığı sığınakta kendisine yaşam alanı oluşturarak saklandığı bilgisi alınmasına müteakip operasyon başlatıldı, şüpheli şahıs iz takip köpeği “ADAŞ” eşliğinde takip edilerek, kaçmaya çalışırken yakalayarak cezaevine teslim edildi.

YER ALTINA SIĞINAK KAZMIŞ

Yazıhan’da 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bir şahsın dere yatağı kenarında yer altına kazdığı sığınakta kendisine yaşam alanı oluşturarak saklandığı bilgisi alınmasına müteakip operasyon başlatıldı, şüpheli şahıs iz takip köpeği “ADAŞ” eşliğinde takip edilerek, kaçmaya çalışırken yakalayarak cezaevine teslim edildi.

12 Nisan 2018 Perşembe 10:11
YER ALTINA SIĞINAK KAZMIŞ

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 3-10 Nisan 2018 tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında icra edilen ev arama faaliyetinde, 20 gram toz esrar maddesi, 5 gram kubar esrar maddesi ve 324 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde ateşli silahla kasten yaralama olayı şüphelisi 1 şahıs Doğanşehir ilçesinde, 1 şüpheli ise yapılan titiz çalışma neticesinde aynı gün kaçmış olduğu Adıyaman ilinde yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında olayda kullandığı tabancayı arazide sakladığı yer tespit edilerek, yapılan çalışma sonucu tabanca bulunarak muhafaza altına alındı, şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yazıhan ilçesi Kömüşhan Mahallesi’nde 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bir şahsın dere yatağı kenarında yer altına kazdığı sığınakta kendisine yaşam alanı oluşturarak saklandığı bilgisi alınmasına müteakip operasyon başlatıldı, şüpheli şahıs iz takip köpeği “ADAŞ” eşliğinde takip edilerek, kaçmaya çalışırken yakalayarak cezaevine teslim edildi.Jandarma Trafik Timlerince Akçadağ ilçesinde 150 lise öğrencisi, Pütürge ilçesinde 32 ilkokul öğrencisi ve Doğanşehir ilçesinde 13 ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 195 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitici seminer faaliyeti icra edildi.

36 BİN 190 KİŞİNİN SORGULAMASI YAPILDI

Toplam 36 bin 190 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde 59 aranan şahıs yakalandı. Trafik timleri tarafından 3-10 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 8 bin 238 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 333 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 159 araç trafikten men edildi, 70 okul servis aracı ve 150 işçi servis aracı kontrol edildi. busabahmalatya.com 

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