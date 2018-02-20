YEM YÜKLÜYDÜ

Edinilen bilgilere göre, Mersin'den Elazığ'a hayvan yemi taşınan 53 yaşındaki Süleyman Alagöz idaresindeki 23 KA 947 plakalı tır, çevreyolu Niyazi Mısri Cami mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Tırda bulunan hayvan yemleri yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Alagöz olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.