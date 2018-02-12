Vatandaş ihbarı FETÖ’cü çifti yakalattı

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında aranan çift, Eskişehir’de vatandaş ihbarıyla yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan çift için çalışma başlatıldı. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, D.Y. ile İ.Y.’nin Zonguldak’tan Eskişehir’e geldiklerini tespit etti. Eskişehir’de çiftin kiraladıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, çifti yakalayarak gözaltına aldı. Eskişehir’de işlemleri tamamlanan çift, soruşturmanın devam ettiği Zonguldak’a gönderildi.