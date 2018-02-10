Van’da jandarmadan narko-terör operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen narko-terör operasyonunda, terör örgütünün finans kaynağı olan 1 ton 237 kilo 454 gram toz esrar, 1 kilo 726 gram eroin, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası ile bir miktar çeşitli fişek ve şarjör ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında zorlu kış şartlarında icra edilen operasyonlar aralıksız sürdürülürken, terörün finansmanının büyük bir bölümünü oluşturan uyuşturucu ile mücadeleye de devam edildiği belirtildi. Terörün en önemli finans kaynaklarından biri olan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan detaylı ve öz verili çalışmalar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ile muhtemel terör eylemlerinde kullanmak amacıyla çok sayıda silah ve mühimmat sevkiyatının yapılacağı öğrenildiği belirtilen açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat, Asayiş ve KOM Şube müdürlükleri tarafından 8 Şubat 2018 günü, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi bölgesinde icra edilen narko-terör operasyonunda; bir araçta 1 ton 237 kilo 454 gram toz esrar, 1 kilo726 gram eroin, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 987 adet PKM makineli tüfek fişeği, 37 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve silahlara ait çok miktarda şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, İran uyruklu bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ele geçirilen araca, uyuşturucu maddeler ile silah ve mühimmata el konulmuş olup, olay hakkında derin kapsamlı araştırma ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan operasyonla örgütün kirli yüzü bir kez daha gözler önüne sergilendi” denildi.