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Valilik önündeki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Çorum Valiliği önünde bulunan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi üzerinde Valilik bahçesindeki bank üzerinde bulunan çanta paniğe neden oldu. Bank üzerinde sahipsiz bir çanta olduğunu gören vatandaşlar,...

Valilik önündeki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Çorum Valiliği önünde bulunan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi üzerinde Valilik bahçesindeki bank üzerinde bulunan çanta paniğe neden oldu. Bank üzerinde sahipsiz bir çanta olduğunu gören vatandaşlar,...

03 Nisan 2018 Salı 17:44
Valilik önündeki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Çorum Valiliği önünde bulunan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi üzerinde Valilik bahçesindeki bank üzerinde bulunan çanta paniğe neden oldu. Bank üzerinde sahipsiz bir çanta olduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine Bomba İmha Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Valilik çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Gazi Caddesi’ni tek yönlü trafiğe kapattı.

Şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Parçalanan çantadan, cüzdan ve cep telefonu ile çanta sahibine ait eşyalar çıktı. Olay yerinde toplanan vatandaşların bir kısmı meraklı gözlerle olup bitenleri izlerken, bazıları da cep telefonlarıyla fünyenin patlama anını görüntüledi.
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