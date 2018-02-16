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VALİLERİN ADINI KULLANAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Antalya merkezli, 44 ilde işadamlarını kendilerini ‘vali ve vali yardımcısı’ gibi tanıtarak yardım bahanesi altında 1 milyonun üzerinde dolandırdığı iddia edilen suç örgütü çökertildi. 

VALİLERİN ADINI KULLANAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Antalya merkezli, 44 ilde işadamlarını kendilerini ‘vali ve vali yardımcısı’ gibi tanıtarak yardım bahanesi altında 1 milyonun üzerinde dolandırdığı iddia edilen suç örgütü çökertildi. 

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 16:38
VALİLERİN ADINI KULLANAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Bursa, Aydın, Trabzon, Konya, Denizli, Van, Malatya olmak üzere 44 ilde, ‘vali ve vali yardımcısı’ isimlerini kullanarak kentteki işadamlarını dolandıran suç örgütünü uzun süre teknik ve fiziki takibe aldı.


Ekipler, dolandırıcıların çeşitli illerde kendilerini vali olarak tanıtıp firma yetkililerini engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması bahanesiyle kandırarak açmış oldukları banka hesaplarına yüklü miktarda para yatırılmasını sağladığı tespit edildi. Çorum merkezli çalışan suç örgütü üyelerinden M.A.M (54), C.A.(52), T.Y.(42) U.D.(61) İstanbul’da, A.Ü.(34) ve K.Y.(27) isimli kadın Ankara’da eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 1’i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği ve müşteki sayısının artabileceği bildirildi.



"Sayın valim görüşecek"
Zanlıların, işadamına önce o ilin vali özel kaleminin ismini kullanarak, 'Sayın valimiz sizinle görüşecek’ deyip, direkt görüşme yaptıkları, banka hesap numarası verdikleri işadamından para topladıkları belirlendi. Çetenin 2 yıldır bu yöntemle çalıştığı 44 ilde 100 üzerindeki olayda 1 milyonluk vurgun yaptığı ve lüks bir yaşam sürdükleri belirtildi.
 

İHA

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