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Vali Konağı önünde kaza: 1 yaralı

Malatya'da otomobilin, minibüse çarptı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Mehmet Buyruk Caddesi Vali Konağı önünde meydana geldi.

Vali Konağı önünde kaza: 1 yaralı

Malatya'da otomobilin, minibüse çarptı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Mehmet Buyruk Caddesi Vali Konağı önünde meydana geldi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:36
Vali Konağı önünde kaza: 1 yaralı

Mehmet Buyruk Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi istikametine seyir halinde olan C.S.K. yönetimindeki 44 AFF 846 plakalı otomobil, aynı istikamete ilerleyen A.A. idaresinde 44 M 0144 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü C.S.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLİN ÖN KISMI MİNİBÜSÜN ALTINA GİRDİ

İlk müdahalesi olay yerinden yapılan yaralı C.S.K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, çarpmanın şiddeti ile minibüsün altına girerek sıkışan otomobilin ön kısmını itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MinibüsVali KonağıKaza
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