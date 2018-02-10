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Üzüm bağındaki cinayetle ilgili 12 şüpheli serbest bırakıldı

Gaziantep’te 3 yıl önce üzüm bağında boğazı kesilmiş halde bulunan şahsın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm mevki Aşağıbilenler...

Üzüm bağındaki cinayetle ilgili 12 şüpheli serbest bırakıldı

Gaziantep’te 3 yıl önce üzüm bağında boğazı kesilmiş halde bulunan şahsın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm mevki Aşağıbilenler...

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:54
Üzüm bağındaki cinayetle ilgili 12 şüpheli serbest bırakıldı

Gaziantep’te 3 yıl önce üzüm bağında boğazı kesilmiş halde bulunan şahsın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm mevki Aşağıbilenler köyü yakınlarında 21 Eylül 2015’te bir üzüm bağı içerisinde 26 yaşındaki Emrah Bilben isimli vatandaş boğazı kesilmiş halde bulunmuştu. Cinayetle ilgili aylarca herhangi bir ipucuna ulaşamayan ve cinayetin peşini bırakmayan jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede Emrah Bilben’in en son olay akşamı bir düğüne katıldığını ve motosikleti ile düğünden sonra evine gitmek üzere yola çıktığını belirlemişti. Bilben’in, yol üzerinde öldürülerek, cesedinin üzüm bağlarının arasına atıldığı tespit edilmişti.

Olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle İslahiye İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye, Gaziantep ve Denizli’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş, gözaltına alınan 13 kişiden 1’i savcılık kararı ile serbest bırakılmıştı.

Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 12 kişi ise savcılığın ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
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