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Üzerine Yıldırım Düştü, Hayatını Kaybetti

Darende ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yağmurdan korunmak için besi damına sığınan şahsın üzerine yıldırım düştü. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üzerine Yıldırım Düştü, Hayatını Kaybetti

Darende ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yağmurdan korunmak için besi damına sığınan şahsın üzerine yıldırım düştü. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:30
Üzerine Yıldırım Düştü, Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi’nde kayısı bahçesinde çalışan Hamit İnce (39) ile çocukları Cennet (14), Seval (12) ve Sefa İnce (10) aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yağmurdan korunmak için besi damına sığındı. Bu esnada Hamit İnce'nin üzerine yıldırım düştü. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldırım çarpması sırasında İnce'nin yanında bulunan 3 çocuğu ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser de hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı. Eser, burada bulunan aileye de başsağlığı dileklerini iletti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeHamit İnceYıldırım Düştü
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