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Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. İlkadım ilçesinde şüphe...

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. İlkadım ilçesinde şüphe...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:19
Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. İlkadım ilçesinde şüphe üzerine 2 kişiyi yakın takibe alan ekipler, ilk olarak Zeytinlik Mahallesi’nde Mustafa K.’yi bir şahsa bonzai satışı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahsın üst ve ikametinde yapılan aramalarda toplamda 35 gram bonzai ele geçirildi. Öte yandan, Cedit Mahallesi’nde uyuşturucu nitelikli hap sattığı iddia edilen Samet K.’yi de yakalayarak gözaltına alan ekipler, şüphelinin üst ve ikamet adresinde yaptığı aramalarda toplamda 436 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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