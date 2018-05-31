Uyuşturucu Tacirlerine geçit verilmedi

Sivas’ta jandarma narkotik köpeği Geçim, otobüs ile Van’dan Bursa’ya götürülmek istenen 3.5 kilo kubar esrar maddesini bulmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Malatya-Kayseri Karayolu’nun Gürün İlçesi Bahçeiçi köyü mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında, Van’dan Bursa’ya giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste jandarma narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada, bagajda bulunan bir yolcuya ait valizde 3.5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Valiz sahibi jandarma tarafından gözaltına alındı.

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