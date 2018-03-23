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UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE: 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Malatya ve İstanbul'da  polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği  operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında tutuklanan toplam sokak satıcısı sayısı 10 oldu.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE: 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Malatya ve İstanbul'da  polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği  operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında tutuklanan toplam sokak satıcısı sayısı 10 oldu.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 16:55
UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE: 10 KİŞİ TUTUKLANDI

21 Mart 2018 tarihinde Malatya ve İstanbul'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda sentetik uyuşturucu, 497 uyuşturucu hap ve 18 fişek ele geçirilmişti.
21 Mart sabahı gerçekleşen operasyonun akşamında aynı gün gerçekleştiren ikinci operasyonda uyuşturucu madde kullanan ve satan 6 kişi daha gözaltına alındı.

Dün gece İstanbul’da yakalanarak Malatya’ya getirilen şüpheli ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bu gün adli makamlara sevk edilen 8 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında tutuklanan toplam sokak satıcısı sayısı 10 oldu. busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 23.03.2018 17:48
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu OperasyonuIstanbulMalatya
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