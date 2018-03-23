UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE: 10 KİŞİ TUTUKLANDI

21 Mart 2018 tarihinde Malatya ve İstanbul'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda sentetik uyuşturucu, 497 uyuşturucu hap ve 18 fişek ele geçirilmişti.

21 Mart sabahı gerçekleşen operasyonun akşamında aynı gün gerçekleştiren ikinci operasyonda uyuşturucu madde kullanan ve satan 6 kişi daha gözaltına alındı.

Dün gece İstanbul’da yakalanarak Malatya’ya getirilen şüpheli ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bu gün adli makamlara sevk edilen 8 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında tutuklanan toplam sokak satıcısı sayısı 10 oldu. busabahmalatya.com