UYUŞTURUCU TACİRLERİNE BİR DARBE DAHA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Battalgazi İlçesinde ağaçlık açık alanlarda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı yönünde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bölgede operasyon yapıldı.

Kullanmak için uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 6 şüpheli şahıstan yapılan 2 ayrı yakalamada 2 paket halinde toplam 2,40 gr. sentetik kannabinoid maddesi, bu şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 şüpheliden 8 parça halinde toplam 38 gr. sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi .

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. (busabahmalatya.com )