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Uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı...

Malatya’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı...

Malatya’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19’u tutuklandı.

08 Haziran 2018 Cuma 12:04
Uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı...

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 3 aylık çalışmanın sonunda sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaUyuşturucu Madde SatıcılarıOperasyon
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