Uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı...

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 3 aylık çalışmanın sonunda sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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