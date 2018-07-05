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“Üniversite-belediye-emniyet işbirliği halinde çalışıyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı makamlarında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi ve emniyet ile sürekli istişare halinde olduklarını vurguladı.

“Üniversite-belediye-emniyet işbirliği halinde çalışıyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı makamlarında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi ve emniyet ile sürekli istişare halinde olduklarını vurguladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:44
“Üniversite-belediye-emniyet işbirliği halinde çalışıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi ile sürekli istişare halinde olduklarına dikkat çekerek, “Malatya’mız için üniversitemizin bir şeyler üretmesi şehrimiz için bir kazançtır. Üniversite ile Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman işbirliği içerisinde Malatya’ya hizmet üreteceğine inanıyorum. Ayrıca ikinci üniversitemizin açılması ile birlikte Malatya eğitim alanında daha hızlı gelişme yaşayacaktır” dedi.

“HER TÜRLÜ KATKIYI BELEDİYEMİZE SUNMAYA HAZIRIZ”

Rektör Ahmet Kızılay ise, “Sayın Belediye Başkanımızla Yeşilyurt Belediye Başkanlığı döneminde yakın çalışma imkânı bulduk. Bu çalışmalarımızın bundan sonrada devam edeceğine inanıyorum. Kültür, sanat, bilim ve eğitim konularında güçlü bir işbirliği içerisinde olacağız. Üniversite olarak elimizden gelen her türlü katkıyı Büyükşehir Belediyemize sunmaya gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Emniyetimizle her zaman koordineli bir çalışma içerisinde olduk. Emniyet Müdürlüğümüzün gayretli çalışmaları ile huzurlu ve güvenli bir seçim sürecini geçirdik. Hemşerilerimiz özgür bir şekilde fikrini, özgürce iradesini sandığa yansıttı. Bu çalışmalarından dolayı emniyet teşkilatımızı kutluyorum” dedi. 

“BELEDİYE İLE İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

Malatya’nın huzuru için çalıştıklarını belirten Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, “Bizler Malatya ilinin emniyetini, huzurunu ve asayişini temin etme noktasında Belediyemiz ile birlikte işbirliği ve dayanışma içerisinde hizmetlerimize devam ediyoruz. Seçim öncesinde ve sonrasında almış olduğumuz güvenlik önlemleri neticesinde hiçbir olumsuzluk yaşanmadan huzur içerisinde seçimin yapılmasını sağlamış olduk” ifadelerini kaydetti.

BİR ZİYARET DE BARO BAŞKANINDAN 

Baro Başkanı Enver Han da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Han, Polat’ın, Malatya’ya güzel hizmetler yapacağına inandığı söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Malatya hepimizin ortak değeri. Birlik beraberlik içinde Malatya’ya daha iyi noktalara getirmek için çalışacağız. Malatya’yı bütün dinamikleriyle birlikte çalışarak geliştireceğiz” dedi. 

HABER MERKEZİ

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HacıuğurpolatMalatyabelediyesiömerurhal
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