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UCUZ ATLATTILAR: 4 YARALI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolunun 15. kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

UCUZ ATLATTILAR: 4 YARALI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolunun 15. kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 18:52
UCUZ ATLATTILAR: 4 YARALI

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Yunus İtikçi idaresindeki 44 KK 570 plakalı otomobil ile Malatya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan İbrahim Yer idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Yunus İtikçi, İbrahim Yer ile araçlarda yolcu olarak bulunan Gönül Yer ve Ahmet Toksöz yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Son Güncelleme: 19.03.2018 20:31
Anahtar Kelimeler:
Malatya Adıyaman KazaYunus İtikçiAhmet Toksöz
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