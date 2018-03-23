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TUTUKLU VE MAHKÛM SAYISI YÜZDE 162 ARTTI

2016 yılı itibarıyla Avrupa cezaevlerindeki tutuklu ve mahpus sayısı 1 milyon 500 bin sınırını aşarken, 2006 ile 2016 yılları arasında cezaevi nüfusu en fazla artan ülke Türkiye oldu.

TUTUKLU VE MAHKÛM SAYISI YÜZDE 162 ARTTI

2016 yılı itibarıyla Avrupa cezaevlerindeki tutuklu ve mahpus sayısı 1 milyon 500 bin sınırını aşarken, 2006 ile 2016 yılları arasında cezaevi nüfusu en fazla artan ülke Türkiye oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
23 Mart 2018 Cuma 16:50
TUTUKLU VE MAHKÛM SAYISI YÜZDE 162 ARTTI

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Avrupa ülkelerinin cezaevleri durumlarını inceledi. PRNet’in Avrupa Konseyi ve Lozan Üniversitesi’nin ortaklaşa hazırladığı rapordan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2006 ile 2016 yılları arasında cezaevi nüfusu en fazla artan ülkenin Türkiye olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra,2016 itibarıyla Avrupa cezaevlerindeki tutuklu ve mahpus sayısının 1 milyon 500 bin sınırını aştığı görüldü. Elde edilen raporda, Rusya dışındaki Avrupa Konseyi ülkelerinde 859 bin 102 tutuklu ve mahkûmun bulunduğu açıklanırken, bu rakama Rusya eklendiğinde 1 milyon 505 bin 187 olarak belirlendi.

CEZAEVİ NÜFUSU EN FAZLA ARTAN ÜLKE BULGARİSTAN

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, cezaevleri ve tutuklu mahkûmlarla ilgili 112 bin 881 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, 2016’dan önceki son 10 yıl inlendiğinde, tutukluluk oranının en çok arttığı ülke Türkiye olarak belirlendi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin tutukluluk oranının yüzde 161,7 arttığı açıklandı. Cezaevi nüfusu en çok artan ülke ise Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı yüzde 9,5 ile Türkiye, yüzde 7,6 ile Çekya takip etti. Avrupa geneli işlenen suçlar arasında hırsızlık yüzde 18,9 ile ilk sırada yer alırken, Türkiye, hırsızlıktan mahkûm olmuşların en yoğun olduğu ülkeler arasında da yerini aldı. Bunların dışında, toplam tutuklu sayısının yüzde 5,3’ü kadınlardan oluşurken, Türkiye’de bu oranın 3,8 olduğu görüldü.

En son 1 Ocak 2016 tarihi baz alındığında, Avrupa’da 100 bin kişiye ortalama 127 tutuklunun düştüğü görüldü. Ortalama tutuklu sayının en yüksek olduğu ülke ise; 256 oranla Gürcistan olurken, onu 244 oranla Türkiye ve Litvanya, 236 oranla Azerbaycan izledi. Buna karşın, en düşük orana sahip ülke San Marino olarak kayıtlara geçti. San Marino’yu 37 oranla İzlanda, 51 oranla Hollanda, 56 oranla Finlandiya izledi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Tutuklu Ve MahkumMalatya
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