Türkiye genelinde dev "güven-huzur" uygulaması icra edildi

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 55 bin 369 personel, 2 hava aracı, 2 deniz aracı ve 9 bin 245 kara aracıyla toplamda 9 bin 249 ekip ve 218 dedektör köpek ile "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" yapıldı. Uygulama kapsamında, 558 bin 286 kişi kontrol edildi. Bin 589 aranan şahıs yakalanırken, 109 de kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacı olanların caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla dün saat 14.00-19.00 saatleri arasında ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-2018-2" yapıldı. Uygulama, vatandaşların yoğun bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara yönelik 1 seçici ve 4 kontrol görevlisi şeklinde 5’er kişilik risk analizi yapabilen ve suçlu profilini tanıyan uygulama ekiplerince gerçekleştirildi.

Uygulamada, 55 bin 369 personel, 2 hava aracı, 2 deniz aracı ve 9 bin 245 kara aracıyla toplamda 9 bin 249 ekip, 218 dedektör köpek görev aldı. 7 bin 478 noktada mobil tablet PC cihazları üzerinden sorgulama yapılarak gerçekleştirilen uygulamanın sonucunda 558 bin 286 kişi kontrol edildi. Bin 589 aranan şahıs yakalanırken 109 kişi de gözaltına alındı. 168 bin 544 araç kontrol edilirken, aranan 250 araç yakalandı. Trafikten men edilmesi gereken bin 19 araç da tespit edildi. Adli-idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 616 bin 984 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamalar kapsamında ayrıca, 10 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 410 adet mermi, 17 adet kesici delici alet, 12 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 55 gram eroin, 142 gram esrar, 76 adet ekstasy hap, 2 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi.