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Tuncel ve Kışanak'ın yargılanmalarına devam edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmalarına devam edildi.

Tuncel ve Kışanak'ın yargılanmalarına devam edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmalarına devam edildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:25
Tuncel ve Kışanak'ın yargılanmalarına devam edildi

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen 10'uncu duruşmaya Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Tuncel ile Kışanak katılmadı. Duruşmaya sanık avukatlarının yanı sıra HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, İsviçre’nin Zürih kenti parlamenteri Muamer Kurtulmuş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanık yakınları katıldı. Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, dava dosyasına Gültan Kışanak için Ankara ve Şanlıurfa, Sebahat Tuncel için ise Diyarbakır’dan benzer suçlarla ilgili birleşen dosyaların olduğunu belirtti. Bunun üzerine söz alan duruşma savcısı, her iki sanık hakkında birleştirilme kararı verilen dosyaların kendisine tevdi edilmesinin ardından yeniden mahkemeye mütalaasını sunacağını söyledi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, Kışanak ve Tuncel’in bir sonraki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmamaları halinde susma haklarını kullandıkları yönünde karar verileceğini belirtti. Mahkeme, duruşmayı 17 Aralık tarihine erteledi. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gültan Kışanak
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