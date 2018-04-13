Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109910
ALTIN
176.048
DOLAR
4.0807
STERLİN
5.8369
EURO
5.0339

Traktörün altında kalan genç kadın öldü

Samsun’da 21 yaşındaki genç kadın, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SL 883 plakalı traktör ile evin yolunu tutan Esra Kabakçıoğlu,...

Traktörün altında kalan genç kadın öldü

Samsun’da 21 yaşındaki genç kadın, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SL 883 plakalı traktör ile evin yolunu tutan Esra Kabakçıoğlu,...

13 Nisan 2018 Cuma 12:25
Traktörün altında kalan genç kadın öldü

Samsun’da 21 yaşındaki genç kadın, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SL 883 plakalı traktör ile evin yolunu tutan Esra Kabakçıoğlu, iddiaya göre, yeni açılan yolda traktörün kontrolünü kaybederek savruldu. Ters dönen traktörün altında kalan genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti. Genç kadın, yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan müdahalede, Esra Kabakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerine giden polisler, çevrede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran plakalı 4 tırda kaçak sigara ele geçirildi
İran plakalı 4 tırda kaçak sigara ele geçirildi
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Başkent’te şeker fabrikası eylemi
Başkent’te şeker fabrikası eylemi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim