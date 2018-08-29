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Traktör römorka çarptı

Elbistan-Malatya karayolunda bir otomobilin traktöre bağlı römorka arkadan çarpması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Traktör römorka çarptı

Elbistan-Malatya karayolunda bir otomobilin traktöre bağlı römorka arkadan çarpması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:37
Traktör römorka çarptı

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun 20.kilometresinde ilçeye bağlı Özbek Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali M. (68) yönetimindeki 46 EV 596 plakalı otomobil, önünde seyreden Aydın Bakır (43) idaresindeki 46 EG 459 plakalı traktöre bağlı olan buğday yüklü römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden kopan römork, şarampole devrilirken buğday çuvalları da etrafa saçıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ali M. ile Fatma (60), Kemal (42), Sinem (33), Renas M. (5) ve 1 yaşındaki bebek yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
TraktörRömork
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