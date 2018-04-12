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Trafik kazasında ağır yaralanan yolcu hayata tutunamadı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde geçen hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Reşit Büyükarslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli Adana karayolunun 9’uncu kilometresinde yer alan...

Trafik kazasında ağır yaralanan yolcu hayata tutunamadı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde geçen hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Reşit Büyükarslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli Adana karayolunun 9’uncu kilometresinde yer alan...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:30
Trafik kazasında ağır yaralanan yolcu hayata tutunamadı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde geçen hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Reşit Büyükarslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli Adana karayolunun 9’uncu kilometresinde yer alan Kurukandak mevkiinde geçen hafta meydana geldi.

Mustafa Bıçakçı idaresindeki 80 KK 835 plakalı midibüs, iddiaya göre yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole sürüklendi.

Kaza sonrası toprak birikintisine çarparak durabilen araçtaki yolcular Reşit Büyükarslan ile Mustafa Bıçakçı yaralandı.

Araç şoförü Mustafa Bıçakçı’nın hafif yaralı olarak atlattığı kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası Reşit Büyükarslan, ambulansla önce Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Büyükarslan daha sonra da Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde bir haftadır tedavi gören Reşit Büyükarslan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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