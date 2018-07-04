Trafik kazası onları yeniden birleştirdi

Malatya'da, 1 yıl önce boşanan 36 yıllık evli çiftin yeniden birleşmesine trafik kazası sebep oldu. Kocası trafik kazası geçiren kadın, tüm küskünlükleri bir tarafa bırakıp ayrıldığı eşi ile hastane odasında yeniden nikah kıydı.

4 çocukları ve 8 torunları bulunan Hatice-Alaattin Karadaş çifti 1 yıl önce geçimsizlik sebebiyle ayrıldı. Resmi olarak boşanan çiftin tekrar bir araya gelmesine ise Alaattin Karadaş'ın geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası vesile oldu.

Kaza sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alaattin Karadaş'ın yanına ilk olarak eski eşi Hatice Özbey koştu. Boşandığı eşinin kaza geçirdiğini ve hastanede yattığını öğrenir öğrenmez soluğu hemen eski kocasının yanında alan Hatice Özbey, eski eşinin en zor günlerinde yanında durdu.

Ayrılık 1 yıl sürdü

Bu süreçte, anne ve babalarının artık ayrı yaşamasını istemeyen çocuklarının araya girmesi ile Alaattin-Hatice çifti yeniden nikah kararı aldı. Çiftin nikahı ise Alaattin Karadaş’ın tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisinde kıyıldı.

“Severek evlendik”

Eşi Alaattin ile severek evlendiğini kaydeden Hatice Karadaş, “4 çocuğum var, 8 tane de torunum var, bir oğlum bir de gelimin var. 36 yıllık evliliğimiz vardı, anlaşamadık, ayrıldık. Bir yıl sürdü, resmi olarak boşandık ama kalp olarak ayrılmadım, eşim ayrılmıştı ama ben ayrılmamıştım, eşimin trafik kazası geçirdiğini örenince hemen hastaneye geldim. Yanında kimse yoktu ben de burada kendisiyle ilgilendim, yardımcı oldum, yanında kaldım, kendine gelmeye başladı. Burada bana ‘Gel yeniden nikah kıyalım’ dedi, ben de kabul ettim. Hemen belediyeden nikah memuru geldi. Burada nikahımızı kıydılar. Bizler de mutlu olduk, burada bize yardımcı olan hastane görevlilerine teşekkür ediyorum. Bizimle hepsi ayrı ayrı ilgilendiler” şeklinde konuştu.

“Sakat kaldım ama çok mutluyum”

Çok mutlu olduğunu ifade eden Alaattin Karadaş ise “Trafik kazası geçirmiştim, yanında kimse yoktu, gözlerimi açtığımda eski eşimi gördüm, mutlu oldum. Ben de eski eşime evlenme teklifi yaptım o da sağ olsun kabul etti. Ben geçirdiğim kaza sonrası sakat kaldım ama olsun şuan çok mutluyum, sevinçten dolayı gözyaşlarımı tutamıyorum. Biz 36 yıl evli kaldık daha sonra anlaşamadık ayrıldık. Bir yıl ayrı kaldım, her zaman görüşüyorduk ve selamlarımızı hiç bir zaman kesmedik. Çocuklarımın annesi, ona saygı duymak zorundayım. Ben ceketimi aldım çıktım evden, çocuklarımı evlendirdim torunlarım var. Eşim de ben de emekliyiz. Nikahımızın burada kıyılmasına izin veren hastane yönetimine teşekkür ediyorum, Başhekimimiz Doç. Dr. Mehmet Keleş’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.