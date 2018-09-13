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Torbacılara şafak baskını

Malatya’da torbacılara şafak vakti baskın düzenlendi. Drone da kullanılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı. 

Torbacılara şafak baskını

Malatya’da torbacılara şafak vakti baskın düzenlendi. Drone da kullanılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı. 

13 Eylül 2018 Perşembe 15:54
Torbacılara şafak baskını

Son dönemlerde kentte uyuşturucu ticaretiyle etkin bir mücadele başlatan Malatya Narkotik Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı tabir edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 
Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Malatya ve Gaziantep’te önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Koçbaşı ile kapısı kırılan evlere operasyon yapan ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Operasyonda baskın yapılan evler ise narkotik köpeği ile didik didik arandı. 
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.S. ve M.S.S. yasal işlemleri devam etmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, E.Y., G.Y., O.Ç. Ö,T.C., H.T., A.D., N.A. ve K.A. isimli 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. 
Aynı operasyon kapsamında daha önce yapılan aramalarda ise 119,40 gram sentetik kannabinoid maddesi, 95 gram kubar esrar maddesi, 26 adet extacy hap maddesi, 17 adet kontrole tabi hap ile iki adet ruhsatsız pompalı tüfeğin ele geçirildiği belirtildi. Emniyetten yapılan açıklamada uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 28 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldığı bildirildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Torbacılarşafak Baskını
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