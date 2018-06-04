Torbacılara operasyon: 19 gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 3 aylık çalışmanın sonunda operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı şafak baskını ile birlikte önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 164 polisin katıldığı operasyonda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları gözaltına alınırken İstanbul’da da 2 ayrı adrese aynı anda operasyon yapıldı.

Toplam 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 562 adet exstacy hap, yaklaşık 2 bin adet satışı kontrole tabi hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışma devam ediyor.

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