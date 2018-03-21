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TORBACI OPERASYONU: 29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda toplam 29 şüpheli yakalandı.

TORBACI OPERASYONU: 29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda toplam 29 şüpheli yakalandı.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 14:22
TORBACI OPERASYONU: 29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına karşı yürütülen ve yaklaşık iki ay süren çalışmada günümüze kadar uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen toplam 23 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Çalışmanın sonlandırılması amacıyla söz konusu şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak biri İstanbul’da bulunan 7 adreste yapılan operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına  alındı.

Söz konusu çalışma kapsamında toplam 29 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış olup, söz konusu şahısların üzerlerinde ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam;8,3 gram sentetik kannabinoid maddesi,211 adet ecstasy hap,286 adet satışı kontrole tabi hap,18 adet değişik çapta fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında “ Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan işlem yapılmış olup, 6 şüpheli şahıs hakkında ise “ Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli işlem yapıldı. busabahmalatya.com

 

Son Güncelleme: 21.03.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
29 şüpheliUyuşturucu Operasyon
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