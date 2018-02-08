Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

Toprak yüklü kamyon başka bir kamyonun üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da toprak yüklü kamyonun başka bir kamyonun üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.Kaza, Çorum-İskilip karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

Toprak yüklü kamyon başka bir kamyonun üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da toprak yüklü kamyonun başka bir kamyonun üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.Kaza, Çorum-İskilip karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

08 Şubat 2018 Perşembe 19:10
Toprak yüklü kamyon başka bir kamyonun üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da toprak yüklü kamyonun başka bir kamyonun üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapımında çalışan Musa A.’nın kullandığı toprak yüklü kamyon, yaklaşık 5 metrelik yüksekten devrilerek, içerisinde Gökhan Küçük’ün (39) bulunduğu kamyonun üzerine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar jandarmayı arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi yardımıyla toprak yüklü kamyon, diğer kamyonun üzerinden indirilirken, kazada kamyon sürücü Küçük hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer sürücü Musa A. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erciş’te terör operasyonu
Erciş’te terör operasyonu
Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim