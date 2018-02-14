Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113455
ALTIN
164.375
DOLAR
3.7951
STERLİN
5.2953
EURO
4.7012

Tokat’taki trafik kazasında 3 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 3 yaşındaki Yusuf Mert Duman hayatını kaybetti.Kaza, Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda dün gece meydana geldi. Akraba ziyaretinden döndükleri öğrenilen Abdullah Duman (24) kontrolündeki...

Tokat’taki trafik kazasında 3 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 3 yaşındaki Yusuf Mert Duman hayatını kaybetti.Kaza, Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda dün gece meydana geldi. Akraba ziyaretinden döndükleri öğrenilen Abdullah Duman (24) kontrolündeki...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:17
Tokat’taki trafik kazasında 3 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 3 yaşındaki Yusuf Mert Duman hayatını kaybetti.

Kaza, Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda dün gece meydana geldi. Akraba ziyaretinden döndükleri öğrenilen Abdullah Duman (24) kontrolündeki 77 DP 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile aynı aileden Hamide (62), Asiye (33), Nurcan (38), Medine (4), Merve (7) ve Yusuf Mert Duman (3) yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 3 yaşındaki Yusuf Mert Duman, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Yusuf için bugün cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası Erbaa Büyük Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Yusuf Mert’in cenazesi gözyaşları içerisinde şehir mezarlığında toprağa verildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eniştesinin bıçakladığı Iraklı genç ağır yaralandı
Eniştesinin bıçakladığı Iraklı genç ağır yaralandı
Silahlı yaralamaya karışan zanlı tutuklandı
Silahlı yaralamaya karışan zanlı tutuklandı
Tırın dorsesine gizledikleri 310 kilo eroinle yakalanan 4 kişi tutuklandı
Tırın dorsesine gizledikleri 310 kilo eroinle yakalanan 4 kişi tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim