Tokat’taki trafik kazasında 3 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 3 yaşındaki Yusuf Mert Duman hayatını kaybetti.

Kaza, Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda dün gece meydana geldi. Akraba ziyaretinden döndükleri öğrenilen Abdullah Duman (24) kontrolündeki 77 DP 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile aynı aileden Hamide (62), Asiye (33), Nurcan (38), Medine (4), Merve (7) ve Yusuf Mert Duman (3) yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 3 yaşındaki Yusuf Mert Duman, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Yusuf için bugün cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası Erbaa Büyük Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Yusuf Mert’in cenazesi gözyaşları içerisinde şehir mezarlığında toprağa verildi.