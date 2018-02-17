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Tokat’ta 17 kilogram eroin ele geçirildi

Tokat’ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 17 kilo 421 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Reşadiye ilçesi D-100 kara yolunda yapılan...

Tokat’ta 17 kilogram eroin ele geçirildi

Tokat’ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 17 kilo 421 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Reşadiye ilçesi D-100 kara yolunda yapılan...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:34
Tokat’ta 17 kilogram eroin ele geçirildi

Tokat’ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 17 kilo 421 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Reşadiye ilçesi D-100 kara yolunda yapılan yol kontrolünde Iğdır’dan İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Otobüsün bagajında yapılan aramada spor çanta içerisinde 17 paket 8 kilo 721 gram eroin ele geçirildi. Çantanın Azeri uyruklu A.M. ve T.N’ye ait olduğu tespit edilirken, T.N.’nin Reşadiye-Koyluhisar güzergahında yolda uygulama olur şüphesiyle otobüsün durduğu sırada yanlarında bulunan diğer çantayı attığını söylemesi üzerine harekete geçildi. Şahsın yer göstermesi sonucu bulunan diğer çantada 17 paket 8 kilo 700 gram daha eroin ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 17 kilo 421 gram 34 paket eroinin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki sorgu işlemleri ise devam ediyor.
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