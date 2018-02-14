Tırın dorsesine gizledikleri 310 kilo eroinle yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli’de tırın dorsesine gizledikleri 800 paket içerisindeki 310 kilogram eroinle yakalanan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda Kocaeli üzerinden İstanbul’a giden bir tırda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit edilmişti. Yapılan tespitin ardından tırda yapılan aramada dorse içerisinde bin 800 paket içerisine gizlenmiş 310 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından araçta yakalanan C.M., N.K., A.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şahıslar sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Kocaeli Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan C.M., N.K., A.Ç. ve S.K.’nin tutuklanmasına karar verildi.