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Ticari araçla otomobil kaza yaptı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. 

Ticari araçla otomobil kaza yaptı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. 

20 Mayıs 2018 Pazar 10:59
Ticari araçla otomobil kaza yaptı

Kaza Çevreyolu Battalgazi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk T. idaresindeki 44 EJ 543 plakalı otomobile Battalgazi istikametinden gelerek kent merkezi istikametine seyir halinde olan Abdullah S. yönetimindeki 06 YB 4844 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Faruk T. ile birlikte araç içerisinde bulunan, Zeynep İ., Meryem G., Miray G. ve İsmail G. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaYaralı
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