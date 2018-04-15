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Teşvikiye Camii’nde yangın paniği

Teşvikiye Camii’nde imam odasında başlayan yangın minareyi sardı. Tadilat nedeniyle kapalı olan camideki yangın kısa sürede söndürüldü.Yangın, saat 18.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Camii’nin imam odasının bulunduğu bölümde çıktı....

Teşvikiye Camii’nde yangın paniği

Teşvikiye Camii’nde imam odasında başlayan yangın minareyi sardı. Tadilat nedeniyle kapalı olan camideki yangın kısa sürede söndürüldü.Yangın, saat 18.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Camii’nin imam odasının bulunduğu bölümde çıktı....

15 Nisan 2018 Pazar 18:57
Teşvikiye Camii’nde yangın paniği

Teşvikiye Camii’nde imam odasında başlayan yangın minareyi sardı. Tadilat nedeniyle kapalı olan camideki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Camii’nin imam odasının bulunduğu bölümde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazının hemen ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle kablolar tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tadilat nedeniyle kullanılmayan minareyi sardı. Yangını gören cemaat, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tarihi caminin minaresinde siyah dumanların is lekesi kaldı. Soğutma çalışmaları sırasında ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için cami içinde inceleme yaptı.
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