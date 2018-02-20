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Terörden temizlenen Deyr Ballut görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaklaşık 10 gün önce terörden temizlenen Beyr Ballut köyü görüntülendi. Deyr Ballut köyünün tepesinde görevli ÖSO askerleri civardaki bölgeyi ele geçirmek için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Terörden temizlenen Deyr Ballut görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaklaşık 10 gün önce terörden temizlenen Beyr Ballut köyü görüntülendi. Deyr Ballut köyünün tepesinde görevli ÖSO askerleri civardaki bölgeyi ele geçirmek için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

20 Şubat 2018 Salı 13:12
Terörden temizlenen Deyr Ballut görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaklaşık 10 gün önce terörden temizlenen Beyr Ballut köyü görüntülendi. Deyr Ballut köyünün tepesinde görevli ÖSO askerleri civardaki bölgeyi ele geçirmek için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçtiğimiz günlerde terörden temizlediği Beyr Ballut köyü görüntülendi. ÖSO’nun Şam Tugayları komutanı Ballut tepesini aldıktan sonra Muhammediye köyünü de ele geçirdiklerini, Muhammediye köyünün Cinderes’i gören bir mevkide bulunmasıyla büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Deyr Ballut’ta YPG-PKK tarafından yapılan beton bloklarla takviye edilmiş uzun tüneller görüntülendi. Tünel çıkışlarındaki koruganlardan oluşan küçük kuleler dikkat çekti. Ballut Dağı’nın çevresi, köstebek yuvaları gibi tünel çıkışları ve mevzilerle çevrili bulunuyor.

Cinderes beldesinin güneyinde bulunan, 10 gün önce PKK/PYD’li teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip Deyr Ballut köyünün tepesinde görevli ÖSO askerleri civardaki bölgeyi ele geçirmek için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.
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