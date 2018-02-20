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TERÖR OPERASYONU: 13 TUTUKLAMA

Malatya’da geçtiğimiz günlerde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP İl Başkanı Aydın Üstün’ün de olduğu bildirildi.

TERÖR OPERASYONU: 13 TUTUKLAMA

Malatya’da geçtiğimiz günlerde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP İl Başkanı Aydın Üstün’ün de olduğu bildirildi.

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 10:59
TERÖR OPERASYONU: 13 TUTUKLAMA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, kentteki terörist cenazeleri, basın açıklamaları ve yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle aralarında HDP Malatya İl Başkanı ve DBP il yöneticilerinin de bulunduğu 3'ü kadın 13 şüpheli, 13 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen HDP İl Başkanı Aydın Üstün, HDP İl Eşbaşkanı Perihan Yücekaya, DBP İl Eşbaşkanı Mahmut Bilgiç’in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tamamı tutuklandı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaPKK/KCK Terör örgütüOperasyonTutuklamaBusabahmalatya
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