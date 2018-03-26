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TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

Malatya’da PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

Malatya’da PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Mart 2018 Pazartesi 18:31
TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya aracılığı ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve kentin muhtelif yerlerinde örgütü öven yazılar yazan şüphelilere yönelik operasyon yapmış ve 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Operasyonun devamında ise bugün de aranan bir şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.Y. isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 26.03.2018 18:35
Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatyada Terör Operasyonu
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