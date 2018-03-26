TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya aracılığı ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve kentin muhtelif yerlerinde örgütü öven yazılar yazan şüphelilere yönelik operasyon yapmış ve 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Operasyonun devamında ise bugün de aranan bir şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.Y. isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. busabahmalatya.com