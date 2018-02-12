Tecavüz zanlısı Adana dışındaki bir cezaevine gönderildi

Adana’da bir düğünde, 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, Adana dışında bir cezaevine gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ndeki bir düğünde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği şüphesiyle adliyeye sevk edilen Sedat K., ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan zanlı, “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” ve “Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklandı.

Zanlı, herhangi bir olay yaşanmaması için Adana dışında ismi belirtilmeyen başka bir cezaevine gönderildi.