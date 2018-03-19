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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Malatya'da iki akraba aile arasında yaşanan kız isteme olayında 5 kişi silahla vurularak yaralandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Malatya'da iki akraba aile arasında yaşanan kız isteme olayında 5 kişi silahla vurularak yaralandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 10:37
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki akraba aile arasında kız isteme ile ilgili çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada aile fertlerinin birbirlerine karşılıklı olarak ateş açması sonucu Y.Y., V.Y., G.Y., T.Y. ve T.C. yaralandı. Yaralılardan T.C. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken diğer 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ş.Y. ile birlikte G.Y.'yi gözaltına alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 19.03.2018 13:42
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKavga
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