Sürücüye 3 milyon 502 bin TL para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde uygulama ve denetimler gerçekleştirildi” denildi ve özetle şunlar kaydedildi:

“TEM ve KOM Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY’nin ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 92 şahıs hakkında işlem yapılmış, bunlardan 16 şahıs tutuklanmış, 42 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 27 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 7 şahıs firari olarak aranmaktadır.

2 ŞÜPHELİ FİRARİ

Ayrıca FETÖ/PDY’ye yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 13 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan 11 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiş, 2 şüpheli firari olarak aranmaktadır.

PKK/KCK terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 1 şahıs gözaltına alınmış, şüpheli şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 5607 Sayılı Kanun kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 3 bin 574 adet kaçak kozmetik ürün, 40 kg nargile tütünü, 10 adet elektronik sigara ile 184 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.

33 OPERASYON YAPILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) Temmuz ayı içerisinde ilimiz genelinde toplam 33 operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalarda 62 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan 18 şahıs hakkında TCK’nın (188/3.), 44 şahıs hakkında TCK’nın (191.) kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 5 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; 67 kg. esrar, 15 gr. sentetik kannabinoid, 2 kg. metamfetamin, 1500 adet ecstasy, 29 adet kullanımı reçeteye tabi hap, 102 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

6 FAİLİ MEÇHUL OLAY AYDINLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerimizce (Battalgazi Ve Yeşilyurt) yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 54 bin 15 şahsın GBT’si yapılmış, aranan 314 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 17 ruhsatsız tabanca, 26 kuru sıkı tabanca, 27 av tüfeği, 41 adet av tüfeği kartuşu, 137 adet çeşitli çaplarda fişek, 25 adet uyuşturucu hap, 2 bin 850 gr esrar maddesi, 17 kesici alet, 300 TL sahte para ele geçirilmiş ve 6 faili meçhul olay aydınlatılmıştır.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde 1 iş yerine müşteri bilgilerini anlık göndermediğinden dolayı 5 bin 942 TL idari para cezası uygulanmış, 1 şahsa ise kayıt dışı günübirlik kiralama işi yaptığından dolayı 11 bin 885 TL idari para cezası uygulanmıştır.

3 MİLYON TL CEZAİ İŞLEM

Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise, 53 bin 995 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 4 bin 821 araç sürücüsü ve 10 bin 270 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 502 bin 795 TL cezai işlem uygulanmıştır.

112 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 761 araç trafikten men edilmiştir, 19 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır, 186 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 1 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır.”