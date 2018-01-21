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Sulama havuzunda boğulmak üzere olan tilkiyi itfaiye kurtardı

Denizli’nin Çal ilçesinde, sulama havuzuna düşerek boğulmak üzere olan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Çal ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesi’nde sulama havuzu içine tilki düştü. Tilkinin sesini...

Sulama havuzunda boğulmak üzere olan tilkiyi itfaiye kurtardı

Denizli’nin Çal ilçesinde, sulama havuzuna düşerek boğulmak üzere olan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Çal ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesi’nde sulama havuzu içine tilki düştü. Tilkinin sesini...

21 Ocak 2018 Pazar 14:45
Sulama havuzunda boğulmak üzere olan tilkiyi itfaiye kurtardı

Denizli’nin Çal ilçesinde, sulama havuzuna düşerek boğulmak üzere olan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Çal ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesi’nde sulama havuzu içine tilki düştü. Tilkinin sesini duyan vatandaşlar durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdiler. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metresi suyla dolu 5 metre derinliğindeki havuza ip yardımıyla indi. Boğulmak üzere olan tilkiyi havuzdan çıkararak kurtaran ekipler, onu tekrar doğaya bıraktı.
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