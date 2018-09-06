SUÇLAR AZALDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018’in 8 aylık süresinde uygulama ve denetimler sonucunda, TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 629 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adli işlemlerinin ardından 99 şüpheli tutuklanırken, 205 şüpheli Adli Kontrol Kararı uygulandı. 260 şahısın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal Polisevi’nde düzenlediği basın toplantısında, Malatya’da kent genelinde yapmış oldukları 8 aylık icraatı basınla paylaştı. İl Emniyet Müdürü Urhal, Malatya halkının huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Urhal, 2017 ve 2018 yıllarının ilk 7 aylık dönemi işlenen suçlarda büyük oranda azalmanın olduğunu dikkat çekti.

Urhal yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

YANKESİCİLİK SUÇUNDA

Malvarlığına karşı suçlarda yüzde 5,8 oranında azalma olduğu görülmektedir. 2017 yılı ilk 7 ayında 2.217 malvarlığına karşı suç işlenmiş iken bu sayı 2018 yılı ilk 7 ayında 2 bin 88’e düşmüştür. Özellikle dolandırıcılık yüzde 20.2, evden hırsızlık yüzde 41.6, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 36.9, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 36.6, yağma (gasp) yüzde 37.3 ve yankesicilik suçlarında yüzde 6.3 oranında azalma meydana gelmiştir.

KONUT DOKUNULMAZLIĞI

Kişilere Karşı Suçlarda ise, tehdit suçlarında yüzde 10,8 hakaret suçlarında yüzde 7,9 oranında artış olmakla birlikte, kişilerin huzur ve sükûnu bozma suçlarında yüzde 8, kişi hürriyetinden yoksun bırakmada yüzde 22 ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında ise yüzde 64,5 oranında azalmalar meydana gelmiştir.

KASTEN YARALANMA

Özellikle ateşli silah kullanarak kasten yaralama olayı 2017 yılı ilk 7 ayında 43 iken bu sayı 2018 yılı ilk 7 ayında 40 olmuştur. Ayrıca kesici ve delici alet kullanarak kasten yaralama olayı 2017 yılı ilk 7 ayında 103 iken bu sayı 2018 yılı ilk 7 ayında 112 olmuştur.

Suçları aydınlatma oranlarımızda ülke ortalamasının üzerinde olmuştur. Ayrıca il geneli meydana gelen asayiş olaylarının yaklaşık yüzde 90’ı merkez ilçelerde meydana gelmiştir.

KİŞİLERE KARŞI MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Silah ve bıçakla öldürme dâhil kasten öldürme olaylarının yüzde 100’nün aydınlatıldığı, silah ve bıçakla kasten yaralama olaylarında 2017 yılının ilk 7 ayına göre bir artışın olmadığı tespit edilmiştir.

Son üç yılın (2016-2017-2018 yılları) 8 aylık ateşli silahlar ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarında 224 şahıs gözaltına alınmış bunlardan 51’i tutuklanmış 87 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır.”

8 AYLIK DÖNEM

Öte yandan 8 aylık dönem içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin, Urhal, şu bilgileri aktardı:

“İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında, Tem Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2018 yılı 8 aylık dönem içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda TEM ve KOM Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY’nin ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 629 şahıs hakkında işlem yapılmış, bunlardan 99 şahıs tutuklanmış, 205 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 260 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON

PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 44 şahıs gözaltına alınmış, 19 şahıs tutuklanmış, 19 şahıs serbest bırakılmıştır.

DHKP/C Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alınmış şahıs işlemlerinin andından serbest bırakılmıştır.

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 5 şüpheli hakkında işlem yapılmış, gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.

Çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) yakalanarak gözaltına alınmış, gözaltına alınan şüpheli mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır.

Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 146 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan, 106 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiştir.

294 ADET ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 5607 Sayılı Kanun Kapsamında 58 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 597 adet kaçak cep telefonu, 41 bin 940 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 23 bin 41 paket kaçak sigara, 165 kg nargile tütünü, 294 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı suçundan 6 şahıs hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 115 adet tarihi eser, 1 adet obje, 30 adet sikke ele geçirilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 23 şahıs hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 3 adet sahte çek, 2 adet sahte sağlık raporu, 6 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirilmiştir.

KAÇAK SİLAH TİCARETİ

6136 Sayılı Kanun kapsamında (Kaçak Silah Ticareti) suçundan 23 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 5’i tutuklanmış, 15 şahıs serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonda 10 adet 9 mm çapında tabanca bu tabancalara ait 9 adet şarjör, 152 adet mermi, 7 adet av tüfeği, 337 adet av tüfeği kartuşu ve 18 adet kesici alet ele geçirilmiştir.

Tefecilik yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, 6 şahıs mahkemece serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonda 12 adet pos cihazı ele geçirilmiştir.

178 OLAY…

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda 178 olay meydana gelmiş; yapılan bu operasyonlarda, 338 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 103 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 52 şahıs Adli Kontrolle ve 164 şahısta adli makamlarca serbest bırakılmıştır.

Şüphelilerin yapılan aramalarında ise; 70 kg . 696 gr (eroin), 966 gr. (kubar esrar), 4 kg . 650 gr. (toz esrar), 1 kg .923 gr. (sentetik kannabinoid), 2 kg 337 gr. (metamfetamin), 5892 adet (ecstasy) hap, 11734 adet (kullanımı reçeteye tabi hap), 325 adet (captagon), 4 gr. (plaka esrar), 227 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilmiştir.

430 BİN 423 ŞAHSIN GBT’Sİ YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve merkez ilçe emniyet müdürlüklerimizce (Battalgazi ve Yeşilyurt) yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 430 bin 423 şahsın GBT’si yapılmış, aranan bin 794 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 309 ruhsatsız tabanca, 149 kurusıkı tabanca, 228 av tüfeği, 613 adet av tüfeği kartuşu, 2 bin 981 adet tabanca mermisi, 2 kg 840 gr. uyuşturucu madde, 3 bin 291 adet uyuşturucu hap, 411 adet kesici alet, 450 TL sahte para, 36 pet şişe kaçak (boğma) rakı ele geçirilmiş, 47 faili meçhul olay aydınlatılmış, 16 yabancı şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 7 yabancı şahıs hakkında ise idari işlem yapılmıştır.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde 10 iş yerine müşteri bilgilerini anlık göndermediğinden dolayı 41 bin 654 TL idari para cezası uygulanmış, 4 şahsa ise kayıt dışı günübirlik kiralama işi yaptığından dolayı 46 bin 655 TL idari para cezası uygulanmıştır.

BAHİSLE MÜCADELE

Ayrıca Yasadışı Bahisle Mücadele kapsamında ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda 296 şahsa işlem yapılmış, şahıslara toplamda 78 bin 144 TL idari para cezası uygulanmış, yapılan çalışmalarda 15 adet harddisk, 1 adet tablet, 3 adet cep telefonu, 4 sim kart, 1 adet hafıza kartı, 260 adet poker pulu, 2 adet sigaramatik, 111 adet tombala kartı, 4 bin 531 tombala malzemesi, 3 adet tombala makinası 7 bin 650 adet pul, 8 adet paramatik makinası ele geçirilmiştir.

93 MİLYON TL CEZA

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimizce yapılan uygulamalarda ise, 324 bin 985 araç sürücüsü kontrol edilmiş 56 bin 606 araç, 57 bin 986 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı toplam 93 milyon 775 bin 369 TL cezai işlem uygulanmıştır.

Bin 899 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 9 bin 361 araç trafikten men edilmiş, 46 araç abartı egzoz nedeniyle trafikten men edilirken, 534 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 134 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 106 araç sürücüsüne ise ilgili belediyeden izin almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulanmıştır.” busabahmalatya.com