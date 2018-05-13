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Son sözleri bu oldu...

Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Malatya Karakaya Baraj Gölü'ne giden 23 yaşındaki genç, boğularak can verdi. 

Son sözleri bu oldu...

Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Malatya Karakaya Baraj Gölü'ne giden 23 yaşındaki genç, boğularak can verdi. 

13 Mayıs 2018 Pazar 16:18
Son sözleri bu oldu...

Dekorasyon işi yaptığı Konya’dan bir süre önce nişanlısını görmek için memleketine izne gelen Murat Güneş, arkadaşlarıyla birlikte Karakaya Baraj Gölü'ne balık tutmaya gitti. Burada yüzmek için suya giren Güneş, fazla açılınca bir anda gözden kayboldu. 
Arkadaşlarının talihsiz genci bulma çabaları da sonuçsuz kalınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiyenin aramaları sonucu Murat Güneş’in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. 

Olayın şokunu üzerinden atamayan talihsiz gencin arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, yeni nişanlandığı belirtilen Murat Güneş’in son sözünün ise 'Nişanlıma söyleyin ben onu çok seviyorum' olduğu öğrenildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
KazaMalatyaölüGenç
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