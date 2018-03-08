Sivas’ta kaçak define aramaktan gözaltına alınan özel idare müdürü serbest bırakıldı

Sivas’ın Kangal ilçesinde İlçe Özel İdare’nin iş makinelerini define aramak için kaçak kazıda kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan idarenin müdürü, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kangal ilçesinde jandarma ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Eyce ve aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

İlçe Özel İdare Müdürü Eyce mahkemedeki savunmasında, "Ben üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bizzat yönlendirme yaparak hiçbir kazı çalışmasını üstlenmedim, yönetmedim. Akpınar’a bu işle alakalı gitmedim. Ben 4 ay önce bu kazı işlerine merak saldım. Mustafa isimli şahıs ile de 4 ay önce irtibata geçtim. Kendisi İstanbul’da ikamet eder. Benden Leylekli Değirmeni mevkinde 1915 olaylarında Ermeniler’den kalan bir gömünün olduğunu söyledi. Bu değirmeni bulmam konusunda benden yardımcı olmamı istedi. Mevkinin bulunması halinde ruhsatlı kazı yapacaklarını söyledi. Bende gerek muhtarlarla gerek yöre halkına Leylekli Değirmenini biliyorlar mı diye sordum. Ön araştırma yaptım. Değirmenle alakalı bilgiyi bulamadım. Kangal’da bu kazı işleriyle uğraşan kişilerle yolumuz kesişti. Onlar da bulamadılar ancak başka bir kazı yapabileceğimiz alan olduğunu söylediler. Burada figürlü ve işaretli taşlar olacağını söylediler. Buraları bulma konusunda benden destek istediler. Ben de bununla ilgili keşif faaliyetlerini yürüttüm. Benim yaptığım tek şey keşif faaliyetleriydi" dedi.

Hiçbir kazı faaliyeti içerisinde bulunmadığını anlatan Eyce, "Yalnız iki kazıdan bilgim vardı. Kamu personeli olarak bunları ihbar etmem gerekiyordu ve bunu yapmadığım için özür diliyorum. Hiçbir sit alanında tarihi eserlere zarar vermiş değilim. Tekrar ediyorum herhangi bir suç örgütü kurmuş değilim. Herhangi bir kazı faaliyetinin yanında veya yakınında bulunmadım. Bu konudaki tek hatam keşif faaliyetine giderken resmi aracımla gittim. Hem devlet işlerini takip ettim hem keşif faaliyetlerinde bulundum. Sadece keşif faaliyetine gitmedim resmi araçla. Ekonomik sıkıntılarımdan dolayı kazı işlerine bulaştım. Böyle bir suçtan karşınıza çıktığım için özür diliyorum. Pişmanım. Bir daha iyi niyetle de olsa bu tür kişilerle irtibat kurmayacağım. Hatta bu işlerle uğraşan kişileri devletime ihbar edeceğim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Eyce’yi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.