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Şişli’deki yangında can pazarı

Şişli’de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yanan evde mahsur kalan engelli çocuk babası tarafından kurtarılırken, yaşlı kadını ise itfaiye ekipleri dışarı çıkardı.

Şişli’deki yangında can pazarı

Şişli’de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yanan evde mahsur kalan engelli çocuk babası tarafından kurtarılırken, yaşlı kadını ise itfaiye ekipleri dışarı çıkardı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:04
Şişli’deki yangında can pazarı

Şişli’de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yanan evde mahsur kalan engelli çocuk babası tarafından kurtarılırken, yaşlı kadını ise itfaiye ekipleri dışarı çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu Sokak’ta bir binanın çatı katında saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı katından dumanlar yükselirken, apartmanda korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatı katındaki evde engelli çocuk ve yatağa bağımlı olan yaşlı kadın mahsur kaldı. Engelli çocuğu babası kurtarırken, yaşlı kadını da itfaiye ekipleri dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen çocuk ve yaşlı kadına ilk müdahale ambulansta yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları devam ediyor.
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