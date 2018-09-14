Şire Pazarı’nda kavga 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, amca ve yeğenler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Sabah saatlerinde Şire Pazarı'nda amca ve yeğen oldukları öğrenilen kişiler arasında alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kavga edenlerinin çocuklarınında araya girmesi ile çıkan kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı. Çıkan kavgada bıçkala yaralandığı öğrenilen bir kişi olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.