Sınıra tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’deki operasyonları devam ederken, sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen tankların sevkiyatı sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle sevkiyatlar devam ediyor.
TSK’nın çeşitli birliklerinden karayolu ile Hatay’a gelen aralarında tank ve ZPT’lerin bulunduğu askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında konvoy halinde Suriye sınırına doğru yola çıktı.Konvoyun geçeceği yol güzergahlarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.