‘Şimşek’ geçit vermedi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Malatya yolu üzerinde yapılan kontroller esnasında, bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü durdurularak bagaj kısmında narkotik köpeği Şimşek ile arama yapıldı. Şimşek’in tepki verdiği bir valizde yapılan detaylı incelemede, taban kısmına zulalanmış vaziyette 270 gram eroin ile 13 gram skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Valizin sahibi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.