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Silahlı yaralamaya karışan zanlı tutuklandı

Bolu’da, geçtiğimiz Pazar günü cadde üzerinde tartıştığı 44 yaşındaki Murat Zafer Cankurtaran’ı silahla yaraladıktan sonra kaçan R.Ü., kendi isteğiyle teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Olay, geçtiğimiz Pazar...

Silahlı yaralamaya karışan zanlı tutuklandı

Bolu’da, geçtiğimiz Pazar günü cadde üzerinde tartıştığı 44 yaşındaki Murat Zafer Cankurtaran’ı silahla yaraladıktan sonra kaçan R.Ü., kendi isteğiyle teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Olay, geçtiğimiz Pazar...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:11
Silahlı yaralamaya karışan zanlı tutuklandı

Bolu’da, geçtiğimiz Pazar günü cadde üzerinde tartıştığı 44 yaşındaki Murat Zafer Cankurtaran’ı silahla yaraladıktan sonra kaçan R.Ü., kendi isteğiyle teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi Karamanoğlu Pasajı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ramazan Üzmez ile Murat Zafer Cankurtaran cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüşünce Üzmez, yanında bulunan silahla Murat Zafer Cankurtaran’ın kasık bölgesine 2 el ateş etti.

Kanlar içerisinde yerde kalan Cankurtaran, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kendisi teslim oldu

Polis ekipleri, Cankurtaran’ı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ramazan Üzmez’i yakalamak için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği Pazar gününden itibaren şahsın gidebileceği kent merkezi, ilçeler ve çevre illerde polis ekiplerinin operasyonları nedeniyle daha fazla kaçamayacağını anlayan Üzmez, dün akşam saatlerinde Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Adliyeye çelik yelekle getirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek ifadesi alınan Ramazan Üzmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin çelik yelek giydirerek adliyeye getirdiği Üzmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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