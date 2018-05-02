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Silahlı Kavga

Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Silahlı Kavga

Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:05
Silahlı Kavga

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahalllesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı bölgede ikamet eden H.H.D. ile S.S. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahın kullanıldığı kavgada S.S. açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinden yaya olarak kaçan H.H.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSİLAHLI KAVGAYavuz Selim Mahalllesi
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