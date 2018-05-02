Silahlı Kavga

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahalllesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı bölgede ikamet eden H.H.D. ile S.S. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahın kullanıldığı kavgada S.S. açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinden yaya olarak kaçan H.H.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.