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Silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. 

Silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. 

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:14
Silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salköprü Mahallesi Desenli Sokak’ta bulunan bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda F.A. darp N.A. ise açılan ateş sonucunda bacağında vurularak yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, olaya karıştığı belirlenen M.A. olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

Son Güncelleme: 19.09.2018 15:28
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